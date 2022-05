Nivel inicial: ¿Está mal calificar a los más chicos del 1 al 10?

La profesional con Máster en Neurociencia consideró necesario un acompañamiento de ambas herramientas. “El sistema numérico debería ir acompañado del conceptual. No dejaría a uno por otro, pero sí me parece que se hace necesario ampliar el sistema de evaluación y poder explicarles a los niños su devolución”, indicó. Y agregó: “no podemos seguir quedándonos con la nota o el número. Hay que abrir el abanico y considerar a todo lo que es el niño, que no es únicamente un 5 en Matemática o un 8 en Lengua. Es importante que los docentes los conozcan y a partir de eso remarquen los puntos fuertes y débiles a sus padres para el trabajo en la casa”.