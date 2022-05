El caso del médico "mellizo": “La causa sigue en la nada y no sé qué pasa”

La causa está calificada como “usurpación de nombre, título y honores” y se tramita en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana a cargo de Miguel Varela. El secretario de esa dependencia, Leonardo Mery, dijo ayer que en el marco de la investigación del hecho se requirió información sobre Bustamante a la UNT, al Siprosa y otras documentaciones al sanatorio. También se tomó declaración a testigos que habrían sido atendidos por el hombre investigado. “Las medidas a adoptarse están en función de los pedidos de datos que se requirió y que aún no llegaron”, explicó el funcionario. También dijo que paralelamente el propietario del Jesús María, Silvio Martoni, formalizó una denuncia contra Carlos González, quien hace dos semanas encabezó una manifestación frente a su sanatorio. En la oportunidad se practicaron pintadas en la fachada del edificio y supuestamente se destruyó un vidrio. El hombre fue citado a declarar el lunes a la mañana. Sin embargo, y a pesar de todas estas medidas, Bustamente aún no fue llamado a declarar y no se sabe cuándo lo hará.