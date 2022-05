Censo 2022: Argentina tiene 47.327.407 habitantes

Teniendo en cuenta que todos los ciudadanos no pudieron ser censados el último miércoles, el Indec y la dirección de Estadística de Tucumán aclararon que los casos que hayan completado el censo digital, ya pueden considerarse censados. “Si no hiciste el censo y no pasó el censista, tenés que ser censado”, expresó el director de Estadística, Raúl García. Estas personas tienen la posibilidad de avisar por correo electrónico a la cuenta [email protected] Otra opción es comunicarse vía telefónica al 08003452022. Y finalmente se puede optar por completar el formulario virtual ingresando al sitio: www.censo.gob.ar.