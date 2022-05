Chau censo educativo

Como señalé al comienzo, tenemos un plan quinquenal educativo, y eso es auspicioso. Hacía mucho que no disponíamos de un documento tan extenso y elaborado de política educativa nacional, pensado y elaborado con convicción, no tengo dudas. Sugiero que utilicemos las 46 páginas de este texto para enmarcar un debate que nos debemos como sociedad. ¿Queremos que nuestros hijos/as, sobrinos/as, niños/as, jóvenes se entusiasmen con la idea de aprender, de reflexionar, de interpretar textos, de progresar, de programar, de construir, de crear, de expandir sus miradas y horizontes? Entonces debemos animarnos a discutir un sistema nuevo, y no solamente a pensar volutariosamente cómo hacemos para reparar el sistema actual.