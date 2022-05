Caso Natacha Jaitt: un testigo clave rompió el silenció y contó detalles de la tragedia

Velaztiqui Duarte también hizo una acusación grave y apuntó contra el dueño del lugar donde se desarrolló la fiesta. “Yo no estoy acusando, yo estoy describiendo. Ella estaba en este lugar donde terminó muriendo, y con ella estaba Gonzalo Rigoni. “Le digo ‘vamos’, ella se levanta y no la veo más. (…) La vi riendo con Rigoni y no la vi más. Como a los 20 y pico de minutos, 30 quizá, baja Rigoni. Me dijo ‘tu amiga se quedó dormida’. Entro, al sauna y la encuentro a ella sobre la cama, boca abajo”, recordó.