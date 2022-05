Censo 2022: cuándo y cómo les pagarán a los encuestadores

Esta previsto que la jornada censal se extienda hasta las 18, sin embargo una importante cantidad de personas notificó que el encuestador no había pasado por sus viviendas. Ante esta situación, el titular del INDEC, Marco Lavagna, confirmó que ampliarán hasta el 22 de mayo el operativo para quienes no fueron relevados y reabrirán la modalidad digital. Quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben enviar un correo a [email protected] o comunicarse al 0800 345 2022 con la siguiente información completa.