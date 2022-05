Censo 2022: en qué consiste la etapa de recuperación

Las personas que no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben enviar un correo a [email protected] o comunicarse al 0800 345 2022 con la siguiente información completa", informaron desde el organismo.



Qué información hay que incluir en el mail



Asunto: No fui censado/a

Nombre y apellido

Provincia

Partido/Departamento

Localidad

Calle

Número

Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

Correo electrónico

Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)