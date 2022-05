Un espacio que reverdece en libros y palabras

El suspenso y la intriga son dos objetivos que Beatriz Polti se plantea cuando teje una historia. En el caso de “Negocios son negocios”, la novela presenta a una familia propietaria de una cadena de supermercados, cuyos miembros se disputan el control de la empresa. La autora explicó que hay intriga, suspenso, violencia e infidelidades y una trama que apunta a mantener interesado al lector. “Quienes la leyeron me han dicho que hay un mensaje; algo que yo no me proponía pero que está en la novela -afirmó-. El título es una frase hecha que supone justificar cualquier cosa en nombre del éxito económico”.