Qué debo hacer si el censista pasó por casa

De todos modos, para subsanar posibles errores u omisiones, el Indec especificó hay un procedimiento para aquellos lugares donde hoy no se haya podido realizar el relevamiento: hay una semana de supervisión, que es la semana que viene. Se analizan los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos y se los recupera. De esta manera, se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios que no fueron cubiertos este miércoles.