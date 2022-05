El jefe de Banco de Inglaterra alertó sobre el precio de los alimentos

El funcionario de uno de los bancos más importantes de Europa y del mundo, dijo ante el Comité Selecto del Tesoro que está cada vez más preocupado por un nuevo aumento en los costos de los alimentos si Ucrania, un importante productor de cultivos, no puede enviar trigo y aceites de cocina debido al bloqueo ruso en el Mar Negro. “Ucrania tiene comida almacenada. Pero no puede sacarla en este momento. Si bien el ministro de finanzas se mostró optimista sobre la siembra de cultivos, dijo que en este momento no tenemos forma de enviarlo tal como están las cosas. Y está empeorando”, admitió. (Especial)