Una imagen que atrae de lejos, de cerca puede lastimar

- El tema del dolor y esta visión trágica de la vida, la relación entre dolor y belleza, me surge asistiendo a los juicios a los represores de la dictadura, al escuchar los relatos de los testigos. Tomados de primera mano, de quienes habían sufrido tamaña violencia. Eso me hizo pensar en cómo debería ser el arte en un país donde habíamos vivido un genocidio, que se parece mucho a la guerra: la dimensión más espantosa y extrema de la violencia. Se rompen los lazos sociales, los proyectos de continuidad de la vida, los valores, etcétera. Sin embargo, yo observo muchas veces que ese clima tan hostil de los 70, para mucha población parece ser algo que le pasó a otros. Incluso, algunos dicen: “Por algo será que les pasó todo eso”. Pensé la cuestión de la violencia en relación con el arte y aparecieron varias series: las Marilyn, los besos de Hollywood, en alambre de púas, los identikit de los torturadores, y luego comencé a investigar materiales violentados, que denominé como la serie “Superficies laceradas”. La idea no es representar un relato sobre la violencia, escenas, porque eso ya se hizo mucho, sino seguir hablando de esto desde otros lugares.