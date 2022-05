Las dudas y certezas que dejará el Censo 2022

Otra duda que dejarán los formularios, y que varias asociaciones la reclamaron, tienen que ver con la discapacidad. Se considera que la manera en que el censo busca obtener información sobre este tema no es la adecuada y contribuye a la invisibilización de este colectivo. Puntualmente, se consulta por la dificultad de las personas para movilizarse, recordar o concentrarse, comunicarse, oír, ver y, por último comer, bañarse o vestirse solo. Nunca se menciona la palabra “discapacidad”. No hay una consulta clave sobre personas con síndrome de Down, por ejemplo. Tampoco se precisa la discapacidad intelectual.