La teoría delirante detrás de los ataques racistas

El tiroteo de Buffalo fue calificado por las autoridades como un acto de “extremismo violento por motivos raciales”. Aún no se extiende la denominación de “terrorista”, pero hay quienes abogan por considerarlos como tales. Un hombre armado que mató a más de 20 personas en El Paso, Texas, en 2019 dijo que estaba enfrentando una “invasión hispana” de Estados Unidos, en un manifiesto que explicaba sus acciones. El violento antisemitismo estuvo detrás del tiroteo en la sinagoga Árbol de la Vida, en Pittsburgh, un año antes, cuando un pistolero que gritaba “Todos los judíos deben morir” abrió fuego contra los fieles. El tiroteo de Buffalo también estableció un paralelismo con el ataque a dos mezquitas, en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019. Al igual que en el caso del ataque de Buffalo, el atacante transmitió en directo el tiroteo y distribuyó un manifiesto en línea que propugnaba opiniones de extrema derecha. En una manifestación de 2017 de “Unite the Right”, en Charlottesville, Virginia, algunos marcharon en el campus de la Universidad de Virginia portando antorchas y coreando “¡Los judíos no nos reemplazarán!”, una referencia a la teoría de la conspiración.