Susana Giménez y una distinción especial: se llevó el Martín Fierro de Brillantes

Fue Luis Ventura, presidente de APTRA, el encargado de entregarle la estatuilla. “No puedo creer todo lo que hice. Claro, 35 años ¡es mucho! Pero se me pasó volando ¿Qué habré hecho yo? Pero, sin embargo, disfruté de la vida. Por más que trabajé muchísimo toda mi vida, también gocé, viajé y fui feliz. Me pasaron cosas maravillosas. He tenido realmente una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más”, expresó frente a la mirada del público, donde también estaban su hija Mercedes y su nieta Lucía Celasco.