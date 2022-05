"Scorpenes" para submarinistas sin submarinos

Los submarinos Scorpène -de la Naval Group- se despachan desde el puerto encantado de Concarneau, la «ciudad azul» de la Bretaña francesa.

Pese a la convivencia con la lona, o con la quiebra, Argentina plantea la compra de cuatro Scorpenes. 700 millones de dólares cada uno.

Aunque se compre solo uno, el negocito justificaba que el presidente Emanuel Macron, El Bel Ami, recibiera al presidente Alberto Fernández, El Poeta Impopular, que llegaba en la improvisada gira declaratoria.

El estadista procedía de Berlín, dispuesto a atenuar lo que había dicho en Madrid, para desmentir en París.

El objetivo del periplo inútil consistía en oxigenarse políticamente. Tomar distancia del litigio psiquiátrico que arrastraba desde la psiquiátrica Buenos Aires.

Menos que un dato para el análisis, que el presidente débil no hable durante dos meses con la vicepresidente fuerte, es un ejercicio ocioso de imaginación.

Punto de partida para un ensayo de seminario similar a los de Jacques Lacan, en versión «milleriana», pero animada por los pensadores Jorge Alemán y Luis Gusmán.

Pero Alberto portaba el pretexto del estadista. Tocaba París para exhibir, ante Macron, la preocupación geopolítica por la guerra en Ucrania, que se sentía sinceramente interesado en resolver.

Después de la jubilación de la señora Ángela Merkel, se aludía a Macron como «la máxima referencia europea».

Pero por los Scorpène a vender -y por las cuatro POVs ya vendidas- Macron debía tomar al mandatario argentino con mayor seriedad que los periodistas.

Sin detenerse en las amables incongruencias del visitante que trataba de atenuar, con suerte relativa, el canciller Cafiero, El Nietito. Junto a la trascendente jerarquía intelectual de Zapatitos Blancos.

Un mes después de haber agredido elogiosamente a Vladimir Putin, El Nuevo Zar, con el noble ofrecimiento de convertir a Argentina en “puerta de entrada de Rusia en América Latina”.

Como si a Rusia le hiciera falta una puerta para meterse. O como si no hubiera existido la dinastía sanjuanina de Los Bravo.

Fue iniciada por don Leopoldo, el último interlocutor de José Stalin, único predecesor que Putin consideraba.

Pero Alberto impactó de pronto con “la invasión de Rusia a Ucrania” (y desde Sputniknews le estamparon inmediatamente el calificativo de «traidor a Rusia»).

Como correspondía a un estadista solidario. Alberto le ofreció a Macron surtir a Europa con el gas estratégicamente potencial que no puede explorar.