Imputan a un rondín por llevar ilegítimamente un arma

Al presentarse ante la jueza Carmen Rosa López en la audiencia, Chalupe explicó que se dedicaba a hacer seguridad barrial (los rondines no tienen permitido portar armas en la vía pública si no son miembros de la fuerza de seguridad) y que con ese trabajo mantenía a su familia. Por consejo del defensor oficial Fernando Zóttoli el imputado optó por no declarar sobre los hechos que se le endilgan.