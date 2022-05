Qué hay para ver en CCC Go y en las plataformas de streaming

La azafata de Kaley Cuoco vuelve a estar en el aire. Después del anterior final de The Flight Attendant, Cassie es feliz en Los Ángeles trabajando como agente de la CIA en sus ratos libres, hasta que presencia sin quererlo un asesinato en el extranjero que le llevará a enredarse en una intriga internacional, vaya, otra vez. Pero igual que el asesinato era lo de menos en la primera temporada, esta vez The Flight Attendant seguirá centrándose en la vida de Cassie, en cómo intenta mantenerse sobria sin dejar de ser divertida. Y en cómo lidia con su madre, la recien incorporada y brillante Sharon Stone, que no se lo pensó dos veces antes de darle una triple bofetada a su hija en el set.