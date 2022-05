Luis Novaresio contó cómo fue su primera relación con un hombre

"Él vivía arriba de la galería Bond Street y me cambió la vida. Y fue mi primera relación que tuve con un varón", afirmó. "¿Tenías dudas?", quiso saber Andy Kusznetzoff, el conductor de PH. "Coqueteaba con la idea. Esta cosa de entablar algo más que una cosa física, de no te conozco y quien sos... Vive en París y se llama Eduardo. Es el de Sartre", aclaró dando a entender que no era la primera vez que lo nombraba.