El “Olivosgate” ¿se compensa con una multa?

En “La pena de multa”, el titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad del Litoral, Marco Antonio Terragni, recuerda que data de 1891 el proyecto por el cual se contempla los casos en que la oblación voluntaria de la multa suprime el motivo del juicio, en cualquier estado en que se halle, con ahorro de tiempo y de gastos para él, para la víctima y para la autoridad. Un duelo entre senadores nacionales de lo que hoy es el NOA signó ese debate. Uno de los defensores de la norma fue el catamarqueño Gregorio Moreno. “Si el interesado para terminar la cuestión pendiente admite la disposición legal primitiva y paga el importe, no hay perjuicio para nadie, ni para él mismo desde que la multa no tiene consecuencias a los efectos de la reincidencia. Al acusado puede resultarle más barato y más cómodo, pagar y no discutir”, argumentó. En contra se pronunció su par de Santiago del Estero, Absalón Rojas. “No comprendemos por qué causa haya de extinguirse la acción penal en el caso de que trata el artículo. Un particular no puede declararse delincuente por autoridad propia, al imponerse una pena. La pena es un acto que resulta de una resolución solemne del poder público. Se dirá que desde el momento que el imputado abona la multa que trae consigo el delito de que se trata, no hay objeto de continuar el proceso, pero debemos decir que el Poder Judicial, que el Estado, no se dirige en ese caso a procurarse una suma de dinero, sino a descubrir si hay o no un delincuente; no tiende a percibir una multa, a cobrarla, sino a reprimir una acción delictuosa, mediante la prueba suficiente, acumulada en el proceso”, expondrá el ex gobernador santiagueño. “El pago de las multas no es prueba, ni nada. Aceptar el pago y dar por extinguida la acción, aparecería como un rasgo equívoco de condicia fiscal”, subrayará.