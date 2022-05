Las palabras y el fútbol

No debe ser casual entonces que Liverpool y su DT alemán Jürgen Klopp sean los nombres que más lucen en el stand de la Feria del Libro librofútbol.com. Compré “Heavy metal”, de Leandro Burgos. “El fútbol intenso que convirtió a Jürgen KIopp en el mejor entrenador del mundo”. ¿Acaso si Liverpool no gana especialmente Champions ni Premier (los dos títulos más importantes) cambiaría nuestro concepto sobre la extraordinaria temporada del equipo de Klopp? “Der fussball” (Ezequiel Daray) y “Fútbol en una nación dividida” (José Villarroya, sobre el fútbol alemán de 1945 a 1990, hasta cuando cayó el Muro de Berlín) son otros de los dos títulos más tentadores que compré en “librofútbol.com”. Me interesó también “El legado de Barcelona”, del notable Jonathan Wilson. Es un libro sobre “la evolución del fútbol moderno, de Cruyff a Guardiola”). “Nacido Salvaje” (Álvaro Ramírez, sobre los orígenes del fútbol) y “La Máquina” (Gustavo García-Carlos Viacava, sobre la mítica delantera de River de Muñoz-Moreno-Pedernera-Labruna-Loustau). Justamente Ángel Amadeo Labruna acaparó estantes por la trilogía que publicó Diego Borinsky (Labruna-jugador, Labruna-DT y Labruna-personaje). Borinsky es justamente el biógrafo de Marcelo Gallardo, el DT que algún panelista en la TV minimizó esta semana tras el inesperado traspié de River contra Tigre. ¿En serio? Por suerte, Gallardo no precisa siquiera los libros de Borinsky para mostrar su obra. Otra novedad es “Los siete locos”, de Ricardo Gotta, perfiles de cracks algo rebeldes, fuera pero también dentro de la cancha, difíciles de encontrar en el fútbol moderno, más disciplinado, para bien y para mal. Cierro con el flamante “Fútbol Contado”, de Walter Vargas. El colega pide no etiquetar cuando se habla de fútbol. Porque un 0-0 puede resultar mucho más atractivo que un 5-0. Y porque puede haber “equipos vistosos que juegan mal” y “equipos oscuros que juegan bien”. Y porque, siempre, en la competencia que fuere, terminará ganando solo uno. Y esa es la principal regla del juego. Saber perder.