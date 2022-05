Ley en vigencia: el plan para luchar contra el narcomenudeo

“Los transas manejan todo en el barrio. Hay que ser gil para no darse cuenta”, explicó Esteban J., habitante de Villa 9 de Julio. “Ellos manejan todo y la gente acude porque nadie del Gobierno se arrima. Hay una mujer que no tiene para pagar la boleta de la luz y los busca a ellos. Le dan la plata, pero a los pocos días le piden que le guarde la droga o que venda para ellos”, agregó el albañil. “Son una porquería. Primero les venden la droga a los chicos y cuando se mueren o se ahorcan, le dan los cajones a sus padres que no tienen para comprarle uno”, añadió María Laura D., de Villa Amalia. El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, en una nota publicada ayer por LA GACETA, fue categórico: “para no ser Rosario, tenemos que actuar rápido”.