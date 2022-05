Interna del FdT: "No podemos estar en debate permanente", advirtió Rossi

El ex funcionario reiteró, además, que que si se mantienen las diferencias la mejor forma de solucionarla son las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Peronismo-Kirchnerismo son categorías permanentes. ¿Por qué no estamos convencidos de ser Albertistas?, porque es una definición que implícitamente no incluye a Cristina, y ¿por qué no estamos convencidos de ser Cristinistas hoy?, porque es una definición que implícitamente no incluye a Alberto. Por eso preferimos ser peronistas y kirchneristas", sostuvo.