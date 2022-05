Video: la Puna se ofrece de platea para el eclipse total de Luna de esta noche

Di Nallo inició su exposición dando detalles sobre la Luna de los cuales uno sorprende a todos: “¿por qué se ve un más grande cuando sale y más chiquita cuando está arriba?”, consulta Di Nallo. Tras escuchar opciones fallidas, se respondió a sí mismo: “no se sabe exactamente, la neurociencia aún lo está estudiando. De alguna manera el cerebro, que calcula perfectamente otro tipo de distancias, no puede calcular la distancia de ese objeto. Cuando tenemos horizonte, el cerebro dice ‘es muy grande’, y la vemos así entre el paisaje. Y luego, cuando no está en contexto, cuando la miramos en el cenit, el cerebro nos dice ‘está muy lejos’ y la visualiza más pequeña. Por eso pasa que muchas veces hacemos una foto con un celular, por ejemplo, y nos desilusionamos porque la inmensa Luna del horizonte sale diminuta en la foto. La Tierra no está en el centro de la órbita lunar, sin embargo eso no es algo que se pueda percibir visualmente desde la tierra”.