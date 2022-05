Video: la tierna reacción del nieto de Gabriel Batistuta al ver una escultura de él

El pequeño es el primer nieto del ex futbolista, hijo de Lucas, el segundo descendiente que tuvo el ex delantero con su esposa Irina. En las imágenes que el ex jugador subió a su cuenta se puede ver al pequeño ir corriendo hasta la escultura y una vez que se aproximó, se paró en la placa que detalla el homenaje al histórico número 9 del seleccionado argentino, lo señala y le dice: “Abueloooo”, con la intención de que este le conteste. A continuación, una voz femenina le responde entre risas: “No te da pelota el Abu”.