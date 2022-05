¿Se reformula el acuerdo del FMI?: el Presidente lo confirmó ayer

El presidente, Alberto Fernández, confirmó en el penúltimo día de su estadía en Europa, que el Gobierno ya dialoga con el FMI para reformular las condiciones del acuerdo firmado con el país. Lo hizo en declaraciones a la prensa, en una conferencia realizada ayer en la sede de la embajada argentina en París. Ante una pregunta relacionada con el impacto de la guerra en Ucrania y cómo los valores de las materias primas y la energía habían generado una ola de inflación en gran parte del mundo, Fernández sostuvo que “el FMI ya dijo que hay que revisar estos acuerdos porque la economía se alteró significativamente”. “Así que si es una decisión que el Fondo tiene, seguramente será aplicable a nosotros”, señaló el mandatario. En esta línea, dijo que hay que analizar “cómo es la repercusión de los efectos de la guerra en la Argentina” pero que “el primer indicio negativo, es el inicio de la inflación”. “Cuando me dicen que Argentina puede beneficiarse con la suba de los commodities, la verdad que no me gusta que ganemos porque hay una guerra. Y además es difícil desacoplar los precios mundiales de los internos. Y allí el problema se complica. Por lo tanto, cuando llegue el momento, entiendo que el FMI lo propiciará. Hay diálogo permanente, pero lo lleva el ministerio de Economía”, sostuvo.