La farsa que dio nacimiento a una Nación independiente

“Decidimos volver con esta obra ante la luz de los acontecimientos actuales. Si prestamos atención a los diputados que firman el acta que nos proclama independientes, veremos que algunas provincias que hoy existen no estaban representadas y en cambio otras que ya no forman parte de la Argentina. En 1810 montaron la farsa de fidelidad al Rey para no enemistarse con otras naciones y luego se la desmontó, y contamos todo lo que pasó entonces. La puesta está pensada para captar al público adolescente y joven, es una enorme responsabilidad contar nuestra historia, pero nos parece fundamental recordar el pasado y los orígenes para poder comprender la actualidad”, afirma el director.