Nacen tres guepardos trillizos siendo un hito para una especie en peligro de extinción

Los investigadores salvaron a la madre guepardo en diciembre de 2017, después de que la encontraran en una casa de Irán con ocho meses de edad, según Jamshid Parchizadeh, asistente de investigación graduado en The Global Wildlife Conservation Center y estudiante de doctorado en el SUNY College of Environmental Science and Forestry en Siracuse, Nueva York. Se cree que los traficantes de especies silvestres planeaban traficar con ella, añadió.