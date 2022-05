El Gobierno se habla encima

“Mi gobierno nunca ha ocultado la pobreza”, aseveró Alberto Fernández el lunes pasado. Fue su primera respuesta al largo rosario de cuestionamientos que le viene rezando su socia política desde que asumieron como Presidente y Vicepresidenta. Precisamente, el viernes anterior, Cristina Kirchner había vuelto a disparar contra el Gobierno. “El principal problema hoy, como siempre, es la economía. (…) La inflación no se detiene. (…) Los argentinos no tienen para llegar a fin de mes, sus ingresos no alcanzan, no tienen trabajo, no pueden pagar el alquiler, los alimentos y otras cosas suben todos los días”, había dicho la titular del Senado.