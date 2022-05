El Gobierno, sin recetas para frenar la inflación

La oposición cargó contra la falta de políticas antiinflacionarias. “Al kirchnerismo no le interesa bajar la inflación porque así hacen el ajuste diciendo que no ajustan. Así licúan los salarios, las jubilaciones y la descomunal deuda en pesos que tomaron. Están llevando la situación al límite y ponen la paz social en riesgo”, dijo el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri. “Inflación de abril en 6%, lo que da 100% si se mantuviera así todo un año. Parece que la “multicausalidad” no se estaría dando. La fábrica de pobres a full y todo por ignorar a la ciencia y a la realidad que dicen que la inflación es un fenómeno monetario”, escribió el economista y diputado liberal José Luis Espert en su cuenta en Twitter.