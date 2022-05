Abuso sexual en Burruyacu: “No quieren aceptar que ‘la muerta de hambre’ les ganó”

A pesar de haber conseguido justicia, Érica indicó que no recuperan la paz. “Vivimos con la incertidumbre de que nos hagan algo. En su momento nos hostigaron y amenazaron y hoy sentimos miedo. La jueza ordenó que haya una guardia policial en mi casa pero lo mismo no vivimos tranquilos. A pesar de la condena, ellos siguen sosteniendo que todo esto fue armado, no pueden aceptar que yo, ‘la muerta de hambre’ que los enfrentó, tenía razón y se lo probamos en juicio”, enfatizó la madre, que instó a su hija a que denunciara el hecho y la acompañó en cada circunstancia.