La historia del charango, desde la mulita a la madera

- Cuando llegaron los españoles a América trajeron instrumentos de cuerda. Uno de los más parecidos al charango era el timple canario: una guitarrita pequeña con una afinación casi idéntica. También la vihuela española se asemeja mucho, lo mismo que la mandolina, que tiene casi la misma medida que el charango. A los lugareños, por comodidad y a falta de herramientas, se les ocurrió usar la mulita. Se la limpia bien, se la pone en un molde con la forma de un charango, y cuando se seca endurece. Hace muchos años leí una nota al músico boliviano Antonio Pantoja, donde hablaba de los diferentes materiales con que se hacía charangos y decía que había de cuero de burro. Yo me reía. Pero mucho tiempo después me llevaron a arreglar un charango que estaba hecho de ese material. Era verdad. De mulita ya no hay mucho. Hace 30 o 40 años hubo un auge, pero lo hacían más como souvenir para el turismo. Era un instrumento barato.