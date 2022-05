¿Qué hacemos con el tránsito en la capital?

Hay muchas aristas. No hay una sola razón. El caos del tránsito no es sólo consecuencia de los problemas de trazado urbano, ni de la falta de respeto por las normas. Hay, como mínimo, varios actores y otras varias causas involucrados. Enrique Romero, subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, es, una vez más, crítico con el tema. “El tránsito es un caos, porque somos un caos nosotros. Y la pandemia lo agudizó, porque generó una liberación. A nadie le importa nada”, indica tajante. “Los principales focos de conflictos están en todo lo que es el microcentro y en los estacionamientos escolares. Hay mucha intransigencia de los padres, que no entienden que el ascenso y descenso tiene que ser muy breve. Y eso genera caos vehicular”