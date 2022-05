Aceite de cocina: ¿es peligroso reutilizarlo?

¿Cambian las propiedades, el sabor y el olor del aceite a partir del primer uso? ¿Cuántas veces se lo podría reutilizar?, le consultamos a los especialistas. La mejor opción siempre sería no reutilizar el aceite; pero se podría hacer alguna vez o no dependiendo del tipo de aceite empleado (si es de buena calidad o si es aceite de oliva sí es posible), de la temperatura alcanzada (que no se superan los 180ºC) y de cómo lo limpiemos antes de guardarlo.