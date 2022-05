Concepción: la inseguridad es materia pendiente en la ruta 65

La narración de Sergio Centeno no difiere de lo expuesto por Medina. Este vecino triatlonista nunca tuvo que atravesar un suceso lamentable en la 65, pero tiene amigos o allegados que fueron víctimas y eso lo obliga a tomar recaudos. “A un amigo le robaron su bicicleta en este lugar y el ladrón le disparó en una de las piernas. Una vez, delante mío, le robaron a una mujer y te sentís indefenso por no poder hacer nada. Por eso cuando salimos a la ruta no sabemos si volvemos”, enfatizó.