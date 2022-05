Este parece no ser el año de las criptomonedas. El Bitcoin se hunde en la racha bajista que lleva más de un mes y perdió más del 50% de su valor su máximo histórico de 2021 Este año el Bitcoin no despega y podría caer a los U$S 30.000. Las tensiones derivadas de la invasión a Ucrania, las presiones inflacionarias y la suba de tasas de la Reserva de EEUU le generaron un escenario incierto.