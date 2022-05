Turismo Carretera: una buena vidriera

Más allá de la frustración por no poder concretar una labor más fructífera, Frías regresó conforme desde Las Termas. “Lo importante es que me pude mostrar y ubicarme bien hacia el futuro. La idea es que seguir compitiendo. Por eso espero que el rendimiento que tuve, me sirva para reunir el presupuesto”, anheló el piloto, que agradeció el apoyo de los patrocinadores y, en especial, a su familia. Precisamente, la categoría que reúne a los autos Fiat Punto, fue la que abrió el día final en el autódromo de Las Termas. Las otras definiciones, la del TC Pista y la de TC, también fueron entretenidas. La firma que certificó el éxito de las finales, la puso el público que copó las tribunas demostrando la vigencia de la categoría más longeva del país, que se mantiene ante otras divisionales mucho más tecnológicas.