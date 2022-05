Cartas de lectores II: puente sobre la nueva ruta 38

Me parece increíble que a pesar de los años transcurridos todavía no se haya reinaugurado el desvío de la nueva traza de la ruta 38 que posibilite a los vehículos que se dirigen al sur evitar el tránsito, las complicaciones y la pérdida de vidas por la antigua 38 a la altura de Juan Bautista Alberdi. Apenas inaugurada la ruta nueva el tramo tuvo que ser clausurado por haber colapsado el puente ubicado encima de la ruta 38 vieja. Después de larguísimo tiempo (años) comenzó su reparación con la conocida demora y desvíos del tránsito a la ruta vieja. Si suponemos que dicho puente ya se encuentra arreglado, entonces ¿por qué la demora en la habilitación? Solicito a los políticos y a los organismos estatales de contralor que se instruya sobre la responsabilidad de la empresa constructora anterior, de igual forma sobre la de los funcionarios que aprobaron dicha construcción, así como la de los responsables de la demora. Tal vez así puedan dar explicaciones no solo a los padres de los cuatro jóvenes que perdieron la vida incinerados en el interior de su vehículo tras chocar contra un montículo de tierra en mayo de 2020, sino también a los ciudadanos.