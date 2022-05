"Lloré de principio a fin": la fuerte experiencia de Andrea Rincón con la ayahuasca

“Vi lo más dolorosa de mi vida”, arrancó. Antes, advirtió que fue cuando no era famosa, antes de entrar a Gran Hermano. “Tuve noches de ayahuasca, fue antes de entrar a la casa de Gran Hermano y de verdad que vi lo más doloroso de mi vida, lloré de principio a fin. Se trata de una experiencia con plantas naturales, yo era muy chiquita en ese momento, todos mis amigos eran más grandes y yo les decía que quería hacerlo y ellos me decían que no, que me deje de hinchar”, contó la actriz y prosiguió con su relato. “Tenía 21 años, pero todos me decían que pensara en qué era lo que quería tratar y yo venía justo de una separación de una pareja que me golpeó mucho durante mucho tiempo, y dije: ‘Bueno, voy a arrancarme a este tipo’”, recordó la actriz, respectó a qué la impulsó a vivir esa experiencia.