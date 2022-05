Locura por Wos en Tucumán: el artista contagió a la juventud

Al parecer, el común denominador es la identificación con el artista. Independientemente la edad, el género, o la clase socioeconómica. “Me gusta cuando los temas están empapados de algo mío, propio, aunque sea mezclado con fantasía... que tengan alguna sensación real. Si no tienen eso, no me terminan convenciendo”, aseguró WOS. Ahí está la clave; lo que lo úne con su público. Y eso es algo que aún le sorprende. “Creo que uno a veces está muy embebido en lo que está haciendo y pierde la noción de ciertas cosas que se generan alrededor de lo que uno hace. Pero cuando tengo un tiempo para parar y me miró un poco de afuera, y veo todo lo que estamos haciendo, me impacta y me gratifica. Y esa conexión que se da con distintos públicos es hermosa”, afirmó.