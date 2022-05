Francisco se pone el traje de mediador que elevó la popularidad de otros Papas

Ante la prensa italiana, el Santo Padre admitió que su estrategia no ha logrado avances todavía. Es más, dio a entender que Putin lo evita. El 25 de febrero, al día siguiente de que el autócrata iniciara su invasión a Ucrania, el Papa se presentó en la Embajada de Rusia en El Vaticano para expresar su “preocupación por la guerra”. El jefe de la Iglesia Católica permaneció media hora en la sede de la Via della Conciliazione a cargo del embajador Alexander Avdeev. A partir de allí, el Papa trató de no tensar la cuerda con el invasor: si bien insistía en sus llamamientos a la paz y en la oración por los caídos, sus comentarios sobre la crisis ucraniana esquivaban una confrontación directa con el Kremlin. La postura dio pie a especulaciones acerca de la relación entre El Vaticano y Moscú, pero en la entrevista con el Corriere Della Sera, Francisco despejó las dudas: dijo que Putin no responde sus pedidos de audiencia y cuestionó la complacencia con la guerra del patriarca ortodoxo Kirill. “El Patriarca no puede ser el monaguillo de Putin”, reflexionó.