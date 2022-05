Marcha por las víctimas de hoy y las del mañana

Un estudio en España del año 2000, ante el aumento de accidentes, se planteó la pregunta: ¿Y después del accidente, qué? Para explicar las estrategias fallidas y los costos directos e indirectos para las víctimas y la sociedad que tienen los accidentes. Familias devastadas por las tragedias, lucro cesante, personas discapacitadas. Hace pocos días la licenciada Andrea Herrera Bruno, epidemióloga del Hospital Padilla, dio a conocer a LA GACETA un informe sobre víctimas en estos siniestros: son los jóvenes de entre 15 y 30 años quienes más resultan heridos en choques (el 62%); el 81% de los que se lesionan viaja en moto, el 10% son automovilistas, el 4% peatones y un 3% ciclistas. El 30% permanece internado varios días en cuidados intensivos; de ellos, un 33% necesita ser sometido a una operación. Si eran motociclistas y no llevaban casco necesitan una cirugía neurológica. Unos 300 tucumanos quedan con una discapacidad al año. La atención de un herido leve cuesta unos U$S 140 por día ($ 28.000 aproximadamente). Si las lesiones son moderadas, los valores ascienden a U$S 426 ($ 85.200 diarios) y si el paciente está grave el costo sube a U$S 1.350 ($ 270.000 por día). Eso pagamos todos, pero no nos damos cuenta, como no nos damos cuenta de lo que sucede en el tránsito caótico, pese a que lo vemos en cualquier esquina, en cualquier momento.