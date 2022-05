El periodismo magistral de Tomás Eloy Martínez “vuelve” a Tucumán

El ciclo proseguirá con la conferencia virtual del estadounidense Jon Lee Anderson, pluma del periodismo narrativo con relieve internacional célebre por su biografía de Ernesto “Che” Guevara; sus perfiles de protagonistas políticos de la América Latina contemporánea, entre ellas Fidel Castro, Augusto Pinochet y Hugo Chávez, y sus reportajes de guerra publicados en la revista The New Yorker. Luego llegará el turno de la disertación presencial del argentino Martín Sivak, director periodístico del DiarioAr, y autor de libros de no ficción como “Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales”, “Clarín” y “El salto de papá”, ensayo que aborda la historia familiar con foco en las peripecias del empresario Jorge Sivak.