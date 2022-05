Derecho a la belleza

Y no es que no ame con inevitable amor a mi ciudad. ¿Cómo no amarla con sus lapachos, sus azhares y sus cerros? El inventario de los olores infantiles me hace quererla irremediablemente. Quererla a pesar mío y como la patria es la infancia, Tucumán es esta Patria dulce que a veces me duele tanto pero que tantas felicidades me ha dado.