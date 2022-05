Fotos: mirá cómo fueron las vacaciones de Carlitos Tévez en el Norte argentino

“Comimos empanadas salteñas, impresionantes. Ayer fui a un restaurante, se llamaba Doña Salta, impresionante las empanadas que comí. Hoy llegamos a Jujuy”, dijo. Asimismo, ante la consulta sobre si sus paseos eran gratuitos expresó: “¡Sí, me cobran, cómo no me van a cobrar! Sí, pero mejor... No le debo nada a nadie. Olvídate, después me llevo una valija llena de regalos”.