Boleto Estudiantil Gratuito: "sabemos que la clave está en educar a nuestros niños", dijo Jaldo

Por su parte, Amado recordó que "este BEG se creo en 2018 con el fundamento de que estudie el que quiera, no el que pueda. Había una matricula en baja porque había muchos chicos que sus padres no podían costearle el boleto y hoy ese problema ya no lo tienen gracias a esta iniciativa que tuvo Osvaldo Jaldo en ese momento como presidente de la Legislatura. Por eso vamos a seguir acompañándolo para que siga reconociendo derechos para todos los chicos".