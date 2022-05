Dedicación, para erradicar el país del “poco” y del “tranqui”

Dado que la Argentina se ha convertido en un país que no sabe a qué dedicarse los años en los que no se celebran elecciones, no debería sorprendernos que ya estemos discutiendo equipos, alianzas e ideas de campaña para lo que será la contienda electoral mas importante de la historia (siempre lo es la siguiente...). Si este rasgo y práctica fuesen útiles para llenar de virtuosismo al proceso político que se dirime cada dos años, enhorabuena. No parece ser el caso… Y ahí vamos de cualquier manera.