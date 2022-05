Violencia doméstica en Hollywood

Durante su testimonio del miércoles, Amber Heard le dijo al jurado de Virginia que su ex marido, Johnny Depp, la había maltratado física y verbalmente en repetidas ocasiones. Allí recordó cómo se conocieron durante el rodaje de la película "The Rum Diary", que Depp produjo y protagonizó, y que se enamoraron en la gira de prensa de la película. “Era el amor de mi vida”, dijo Heard. “Pero también era esta otra cosa. Y esa otra cosa fue horrible”, publicó The New York Times. “Depp estallaba en ataques de ira celosa, especialmente cuando había estado usando drogas o alcohol”, aseguró.