Ser futbolista profesional no es nada sencillo

A diferencia de cualquier otro trabajo, los futbolistas viven en una constante evaluación. Para el hincha, cuando el equipo gana, son los mejores y cuando pierden, no hay palabras para describirlos. “Eso es algo muy duro. Estamos en una sociedad muy complicada y con el tema de las redes sociales, se hace todo mucho más difícil. Eso ya lo trabajé y gracias a Dios ya no me afecta”, afirmó Ortiz. “En la mayoría de los trabajos vos estás de lunes a viernes y los fines de semana tenés libre para aprovecharlos con tu familia. Pero a nosotros no nos alcanza hacer las cosas bien en la semana. El fútbol te exige eso”, agregó Pellerano.