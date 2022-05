¿Qué es el manga? Un fenómeno que atrae a jóvenes y a adultos en Tucumán

Aaron Dominguez (23) llegó al mundo del cómics japonés por su pasión por el anime. "Una cosa no siempre lleva a la otra, pero en mi caso si. Recuerdo que estaba viendo Death Note, considerado el mejor anime, y me atrapó tanto que no pude esperar a que saliera la próxima temporada. Tomé la decisión de ir a una tienda y comprar la historia completa. Ese fue mi primer manga", recordó.