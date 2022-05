¿Por qué hoy es el día de Star Wars?

“May the 4th be with You” surge de una asociación fonética en inglés: May the 4th (4 de mayo en inglés) se pronuncia muy similar a ‘May the Force’ (que la fuerza), como en la frase más famosa de la película, “May the Force be with you” (que la fuerza te acompañe). Esta es una frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977.